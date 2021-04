Niemal połowa Polaków chciałaby wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych – wynika z badania SW Research dla AlcoSense Laboratories. Przepisy regulujące te kwestie pojawiły się już w niektórych europejskich krajach.

Belgia i Holandia to przykłady państw, które wprowadziły całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Z kolei we Włoszech alkoholu nie można sprzedawać na stacjach zlokalizowanych przy autostradach. W Polsce przepisy w tej kwestii nie są uregulowane, co sprawia, że na stacji benzynowej można alkoholu kupić tak naprawdę 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Większość z nich jest bowiem czynna właśnie w ten sposób, nie obowiązują tam między innymi przepisy o zakazie handlu.

Sprzedaż alkoholu na stacjach od lat budzi dyskusje. Z jednej strony może to zwiększać problem pijanych kierowców. Z drugiej strony, stacje benzynowe daję możliwość kupna alkoholu, ale wcale nie jest powiedziane, że wiąże się to z jego natychmiastowym spożyciem.

Tymczasem z badania SW Research dla AlcoSense Laboratories wynika, że 49 procent Polaków popiera wprowadzenie w naszym kraju zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. 31 procent badanych stwierdziło, że jest temu przeciwnych a 20 procent nie ma zdania w tej kwestii.

Źr.: Business Insider Polska