Przeprowadzono sondaż, w którym poproszono ankietowanych o wyrażenie zdania na temat Szymona Hołowni. Wynik jest raczej jednoznaczny.

Badanie przeprowadziła pracownia SW Research dla „Rzeczpospolitej”. Wyniki wskazują, że 40% ankietowanych ocenia pracę Szymona Hołowni w roli Marszałka Sejmu pozytywnie. Spośród nich 8,7% uważa, że Hołownia sprawuje swoją funkcję „zdecydowanie dobrze”, z kolei 31,3% – „raczej dobrze”. Przeciwnego zdania jest 27,6% respondentów.

Sondaż przeprowadzono już po tym, gdy głośno zrobiło się o spotkaniu Szymona Hołowni z politykami PiS: Adamem Bielanem, a następnie prezesem tej partii, czyli Jarosławem Kaczyńskim.

Niedawno Hołownia mówił także o obowiązującej umowie koalicyjnej, co także odbiło się szerokim echem. – Umowa koalicyjna obowiązuje, ale jeżeli słyszymy, że ma być renegocjowana, to my jesteśmy gotowi do tego, żeby ją renegocjować w kilku aspektach i to na pewno nie będzie tak, że będziemy negocjować wyłącznie aspekt marszałkowania w Sejmie – powiedział.

Badanie dla „Rzeczpospolitej” zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 8-9 lipca 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

