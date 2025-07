Jarosław Kaczyński w ostrych słowach skomentował niedawną wypowiedź Grzegorza Brauna na temat komór gazowych w Auschwitz. Europoseł z Konfederacji Korony Polskiej wywołał burzę o skali międzynarodowej.

W piątek wieczorem Jarosław Kaczyński opublikował na ten temat wpis w mediach społecznościowych. „Kwestionowanie Holokaustu i tego, co wydarzyło się w Auschwitz, jest nieakceptowalne m.in. dlatego, że jest brakiem elementarnego szacunku wobec ofiar, które straciły tam życie oraz wpisuje się w politykę zafałszowywania historii” – rozpoczął prezes PiS.

W dalszej części wpisu Kaczyński wprost oskarżył Brauna o „działanie z obcej inspiracji”. „Wypowiedzi Grzegorza Brauna w tej sprawie tylko potwierdzają, że działa on z obcej inspiracji na szkodę – bardzo poważną szkodę – naszego kraju” – czytamy.

Przypomnijmy, Braun w rozmowie na antenie Radia Wnet wypowiedział słowa, które wywołały burzę o zasięgu międzynarodowym. „Mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to fake” – mówił. „Przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach. I to jest właśnie fakt” – stwierdził, co spotkało się z protestem redaktora prowadzącego rozmowę.

Źr. X