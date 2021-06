Zaskakujące informacje w sprawie polskich piłkarzy przekazał Tomasz Smokowski. W „Hejt Parku” na Kanale Sportowym dziennikarz przekazał, że zawodnicy mogli być przed meczem ze Słowacją przemęczeni. Wyznał, że widział markery zmęczeniowe, które znacznie przestrzegały normę.

Reprezentacja Polski przegrała 1:2 ze Słowacją w inauguracyjnym meczu tegorocznych Mistrzostw Europy. Sytuacja Biało-Czerwonych jest bardzo trudna. Przed nami mecze z Hiszpanami i Szwedami, którzy, przynajmniej teoretycznie, są trudniejszymi rywalami. Trudno się więc dziwić, że szanse Polaków na awans do 1/8 finału mocno się zmniejszyły.

Wciąż trwają dyskusje na temat przyczyn porażki Biało-Czerwonych. Tomasz Smokowski zdradził, że problemem mogło być przemęczenie zawodników. „Widziałem markery zmęczeniowe jednego z piłkarzy reprezentacji Polski – widziałem, nie wymyślam tego. Dwa dni po meczu z Islandią, bo on grał wtedy, on miał 900. Norma dla zwykłego amatora to jest 170, a dla zawodowego piłkarza to jest 300. A on miał 900” – powiedział.

Polscy piłkarze chcieli, by Sousa odpuścił?

Dziennikarz wyznał, że w tej sprawie mieli interweniować sami zawodnicy. „Inni piłkarze, którzy nie grali z Islandią – podobno, bo tego już nie widziałem – mieli w okolicach 400. Widać, że oni dostają mocno w skórę. Żeby zejść z 900 na 300 potrzebne są cztery doby. Niby jesteś w stanie się z tego odkręcić” – powiedział. „Może nie powinniśmy robić niepotrzebnej afery, ale wiem to z dobrych źródeł. Dwa ostatnie dni przed meczem ze Słowacją było treningowo wyjątkowo trudne dla piłkarzy. Poszli do Sousy i prosili go, by odpuścił. A on nie odpuścił” – dodał.

Zdaniem Tomasza Smokowskiego, przyczyną mogła być chęć maksymalnego przygotowania na mecz z Hiszpanią. „To może oznaczać jedno. Sousa chciał wygrać na jednej nodze ze Słowacją, a mecz z Hiszpanią to wkalkulowana porażka. A na kluczowe spotkania ze Szwecją i w 1/8 finału się odkręciliśmy. Jeżeli Paulo Sousa tak to sobie wymyślił, a to wynika z badań zmęczeniowych, to jest to trochę hazard” – stwierdził.

