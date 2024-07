Polak zginął tragicznie na wakacjach na greckiej wyspie Kos. Miejscowe media rozpisują się o wzruszającym „darze życia”, w związku z tym, co po śmierci stało się z jego ciałem. Zgodnie z jego wolą, pobrano jego narządu do przeszczepów.

Jak informują media, 54-letni lekarz z Polski przebywał na wakacjach na Kos razem z rodziną. Niestety doznał rozległego udaru mózgu. Przetransportowano go do szpitala na Rodos, gdzie przeprowadzono operację głowy. Później przetransportowano go jeszcze do szpitala w Heraklionie, gdzie trafił na OIOM w szpitalu Venizeleio.

Tomografia wykazała obrzęk mózgu. Niestety 2 lipca nadeszła najgorsza informacja o śmierci mózgu pacjenta.

Bliscy zmarłego poinformowali, że Polak życzył sobie, aby jego organy wykorzystać przy przeszczepach. Operację przeprowadzono w Grecji. „Nerki Polaka trafią do placówki w Atenach, wątroba zostanie przetransportowana do Salonik, a rogówki pozostaną na Krecie” – czytamy w serwisie o2.pl, który opisuje tę sprawę.

Przedstawiciele szpitala w Heraklionie podziękowali za dar. „Dyrekcja szpitala Venizelio składa najserdeczniejsze kondolencje rodzinie zmarłego Polaka i dziękuje jej za hojność w ofiarowaniu życia naszym bliźnim poprzez dawstwo narządów. Dziękuje także całemu sztabowi medycznemu za doskonałą współpracę i realizację wszystkich procedur dawstwa narządów” – napisano w komunikacie.

