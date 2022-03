Politechnika Opolska organizuje bezpłatny kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Pierwsze zajęcia odbędą się 21 marca. Aby zapisać się na listę uczestników, wystarczy wysłać e-mail – poinformowała rzecznik uczelni Anna Kułynycz.

Według informacji opolskiej uczelni udział w kursie języka polskiego i wszystkie niezbędne do nauki materiały dydaktyczne, które otrzymają uczestnicy, będą całkowicie bezpłatne.

Kurs obejmuje 10 spotkań po półtora godziny. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w Centrum Językowym Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu. Uczelnia przygotowuje się do utworzenia dwóch grup słuchaczy, każda po maksymalnie 10 osób. Wykładowca Centrum Tamara Pochopin podkreśla, że treść kursu będzie dostosowana do poziomu znajomości języka polskiego przez słuchaczy i do ich wieku.

„Na zajęciach będziemy przede wszystkim uczyć codziennej komunikacji, która pomoże naszym kursantom w zdobyciu większej pewności siebie jako pracownikowi i w życiu prywatnym. Będziemy też pracować nad umiejętnościami pisania, czytania, słuchania i mówienia w języku polskim, opierając się na podstawowej znajomości języka angielskiego. Jesteśmy gotowi na dostosowanie metod i treści pracy do bieżących potrzeb. Nie zabraknie też zapoznawania z elementami kultury polskiej oraz z samą Polską” – wyjaśnia Pochopin.

Rekrutacja na kurs odbywa się elektroniczne. Do 18 marca wystarczy kierownikowi kursów językowych wysłać e-mail z informacją o chęci uczestnictwa: t.pochopin@po.edu.pl. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Marek Szczepanik