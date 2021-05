Bartłomiej Sienkiewicz nie przyjął zaproszenia do programu „Strefa Starcia” na antenie TVP Info. Polityk pokazał screen z rozmowy, w którym odmówił występu w Telewizji Polskiej.

Bartłomiej Sienkiewicz to polityk związany z Koalicją Obywatelską. W przeszłości pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych, koordynował także działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, CBA oraz wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.

Obecnie Bartłomiej Sienkiewicz, podobnie jak wielu innych polityków związanych z Koalicją Obywatelską, odmawia udziału w programach Telewizji Polskiej. W sobotę pokazał screen z zaproszeniem go do programu „Strefa Starcia” na antenie TVP Info. „Szanowny Panie Pośle w imieniu redaktorów Michała Adamczyka i Samuela Pereiry chciałabym zaprosić Pana do programu Strefa Starcia w TVP Info jutro – w niedzielę. Antena godz. 21.50. Rozmowa byłaby przez skypa a temat KPO. Czy przyjmie Pan zaproszenie?” – czytamy.

Odpowiedź posła była bardzo krótka. „Chyba żartujecie” – napisał. „Panie Ministrze, to nie żart a oficjalne zaproszenie od Redakcji” – odpowiedziała osoba kontaktowa ze strony TVP Info.

Wygląda na to, że Bartłomiej Sienkiewicz nie miał zamiaru pojawić się w TVP. „Nie chcę z Wami mieć nic wspólnego. Bez odbioru” – zakończył rozmowę.

A dziś, w święto pracy, takie rozmówki prowadziłem… pic.twitter.com/3pwpTpCEWn — Bartłomiej Sienkiewicz (@BartSienkiewicz) May 1, 2021

