Dwaj polscy generałowie w rozmowie z „Faktem” nie kryli oburzenia na wieść o skandalu korupcyjnym na Ukrainie. Polscy wojskowi nie ukrywają, że działa to skrajnie na niekorzyść Ukrainy, bo może doprowadzić do znacznego spadku wsparcia płynącego z Zachodu.

Niedawno Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o wykryciu procederu korupcyjnego polegającego na kradzieży ok. 1,5 mld hrywien (ok. 40 mln dolarów) przeznaczonych z budżetu państwa na zakup amunicji dla armii ukraińskiej. Oczywiście żadna amunicja się nie pojawiła. Sprawa wywołała ogromne oburzenie nie tylko na Ukrainie, ale również na Zachodzie. Polscy generałowie nie szczędzą mocnych słów.

Gen. Waldemar Skrzypczak w rozmowie z „Faktem” nie kryje wzburzenia. „Okazuje się, że najsłabszą strukturą w Ukrainie są politycy i wojskowi, którzy rozkradają swoją armię. To nie jest pierwsza afera. Ci, którzy kradną, robią to świadomie w oczekiwaniu, że Ukraina przegra wojnę. Jak można prowadzić wojnę bez amunicji? Tam są setki milionów dolarów, które zdefraudowali Ukraińcy” – wścieka się wojskowy.

„Ukraińcom, jak widać, nie wolno ufać. My się wypruwamy, czyścimy magazyny, a oni defraudują wszystko, co tylko mogą. Zełenski obiecał, że zrobi z tym porządek, nie zrobił. Nadal jest korupcja w ukraińskiej armii. Czyni to naszą pomoc bezsensowną. My to robimy z wiarą, poświęceniem, jesteśmy oszukiwani” – grzmi gen. Skrzypczak.

Z kolei gen. Tomasz Bąk uważa, że skandale korupcyjne mogą przełożyć się na zmniejszenie wsparcia militarnego dla Ukrainy. „Może się przełożyć. Przeraża nas fakt, że rozkradane są miliony pieniędzy, które należą do nas podatników UE, członków NATO. Moim zdaniem, najwyższy czas by NATO i KE stworzyły jakąś komisję, która będzie nadzorować podział i wydatek tych środków, bo inaczej nie wygląda to kolorowo” – mówi.

