Polscy żołnierze przebywali na Ukrainie w momencie inwazji Rosji 24 lutego 2022 r. Dziennikarz Zbigniew Parafianowicz ujawnił szczegóły wydarzeń tuż po rosyjskiej inwazji. Polscy wojskowi jeszcze przez pewien czas przebywali za wschodnią granicą.

Z ustaleń Parafianowicza wynika, że polscy żołnierze przebywali na Ukrainie latami. Zajmowali się tam przede wszystkim szkoleniem tamtejszych sił specjalnych. Razem z nimi działali tam specjalsi z Wielkiej Brytanii i innych państwa zachodnich.

„Prawda jest taka, że po 2014 roku jednostka wojskowa komandosów bierze udział działaniach razem z brytyjskim regimentem. Brali oni udział w tworzeniu specjalnych rodzajów wojsk ukraińskich, czyli sił specjalnych. Razem z Brytyjczykami komandosi z Lublińca szkolili te oddziały, to trwało latami” – powiedział Parafianowicz w programie „Express Wieczorny”.

„Z moich ustaleń wynika, że ta jednostka brała również udział w wielu operacjach rozpoznawczych na terenie Ukrainy po 2014 roku. To oczywiście jest godne szacunku i państwo powinno się cieszyć, że może w ten sposób pozyskiwać pewną wiedzę o działaniach Rosji” – mówił dalej Parafianowicz. Jak dodał polscy żołnierze wrócili do kraju kilka tygodni później. Według jego słów, do dzisiaj niektórzy oficerowie, także NATO, uważają to za błąd.

Źr. portalobronny.se.pl