Mateusz Morawiecki złożył jasną deklarację ws. wsparcia dla Szwecji i Finlandii. Oba państwa ubiegają się o wstąpienie do NATO, co naraziło je na groźby ze strony Rosji.

Finlandia oraz Szwecja oficjalnie ogłosiły chęć przystąpienia do NATO. Państwa zainicjowały już zresztą proces akcesyjny w tej sprawie. To wywołuje oczywiście gniew Rosji, której przedstawiciele wygłaszają coraz mocniejsze oświadczenia. Grożą nawet operacją militarną.

Zarówno jedno, jak i drugie państwo niewiele sobie z tego robią podkreślając, że wstąpienie do Sojuszu wzmocni ich bezpieczeństwo. Dodatkowo, coraz więcej państw NATO udziela im gwarancji bezpieczeństwa. Teraz dołączyła do nich Polska.

Ogłosił to Mateusz Morawiecki, który przyznał, że w przypadku ataku na Szwecję lub Finlandię, Polska przyjdzie im z pomocą. – Przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO uważam za znaczące wzmocnienie pokoju w Europie. I poważna klęska Kremla – powiedział premier naszego kraju. – Chcę jasno powiedzieć, że w przypadku ataku na Szwecję i Finlandię podczas ich procesu akcesyjnego, Polska przyjdzie im z pomocą – dodał.

PM @MorawieckiM: I consider Sweden and Finland’s joining of NATO a significant strengthening of peace in Europe. And serious defeat of the Kremlin. I want to make it clear that in the event of an attack on 🇸🇪&🇫🇮 during their accession process, Poland will come to their aid. pic.twitter.com/iRJUDlQsT7