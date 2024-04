Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że jest „gotowe do rozmów” w kwestii odsyłania ukraińskich mężczyzn na Ukrainę. Wcześniej ukraińskie konsulaty wstrzymały świadczenie usług dla mężczyzn w wieku 18-60 lat.

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba ogłosił niedawno decyzję ws. Ukraińców przebywających za granicą. „Pobyt za granicą nie zwalnia obywatela z obowiązków wobec ojczyzny. Dlatego poleciłem podjąć działania w celu przywrócenia sprawiedliwego traktowania mężczyzn w wieku mobilizacyjnym na Ukrainie i za granicą” – poinformował.

Na Ukrainie przyjęto nową ustawę o mobilizacji, która przewiduje, że ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym muszą zaktualizować swoje książeczki wojskowe i dane m.in. o miejscu pobytu. „Jeśli ci ludzie uważają, że ktoś tam, daleko na froncie, walczy i oddaje swoje życie za to państwo, a ktoś posiedzi za granicą, a przy tym będzie otrzymywać od państwa usługi, to tak to nie działa” – pisał Kułeba.

Głos w sprawie zabrał nawet Władysław Kosiniak-Kamysz. Stwierdził, że „nie dziwi się ukraińskim władzom, że zrobią wszystko, aby posyłać żołnierzy na front”, ponieważ „potrzeby są ogromne”. „My już dawno sugerowaliśmy, że jesteśmy też w stanie pomóc stronie ukraińskiej w tym, żeby ci, którzy są objęci obowiązkiem służby wojskowej, udali się do Ukrainy” – mówił wiceszef rządu Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pojawił się też komunikat polskiego MON w odpowiedzi na pytania gazety.pl. „Kwestia ewentualnej pomocy w powrocie/odsyłaniu obywateli ukraińskich w wieku poborowym przebywających w Polsce wymaga uzgodnień dwustronnych. Polska jest gotowa do takich rozmów. Szef MON zwrócił uwagę na to, że przedstawiciele władz ukraińskich podejmują działania mające na celu przywrócenie sprawiedliwego traktowania mężczyzn w wieku mobilizacyjnym na Ukrainie i za granicą. Polska jest gotowa pomagać Ukrainie, ze względu na potrzeby armii ukraińskiej, jednak proces rekrutacji jest związany z działaniami rządu Ukrainy” – poinformowało biuro prasowe resortu obrony.

