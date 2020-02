Wczoraj w nocy Wielka Brytania oficjalnie opuściła struktury Unii Europejskiej, co wywołało ożywioną debatę także w Polsce. Portal rp.pl zlecił przeprowadzenie sondażu, w którym zapytano, czy Polska może niebawem opuścić UE. Wyniki mogą zaskakiwać.

Niedawno Nigel Farage pytany o inne państwa, które wkrótce mogą pójść w ślady Wielkiej Brytanii, na pierwszym miejscu wymienił Polskę. Co na ten temat myślą sami Polacy? Wyniki sondażu SW Research przeprowadzonego na zlecenie portalu rp.pl mogą zaskakiwać. Aż 31,3 proc. respondentów uważa, że Polska – w ciągu 10 lat – może opuścić Unię Europejską.

Czytaj także: Beata Mazurek: „Monotematyczni z politycznym intelektualnym deficytem”

Innego zdania było 46 proc. badanych, którzy odpowiedzieli na powyższe pytanie przecząco. Z kolei 22,7 proc. Polaków nie miało zdania w tej sprawie.

„Częściej w pozostanie Polski w Unii Europejskiej wierzą osoby do 24 lat (50 proc.), badani o wykształceniu zasadniczym zawodowym oraz średnim (po 47 proc.) oraz badani o dochodzie netto od 3001 do 5000 zł netto (53%). Tego zdania są też najczęściej ankietowani z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (54 proc.)” – komentuje dla portalu rp.pl Piotr Zimolzak z SW Research.

Czytaj także: Koronawirus powstał w laboratorium?! Sensacyjna teoria mikrobiologa

Źr. rp.pl