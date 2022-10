Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” poinformował, że Polska mogłaby wziąć udział w programie Nuclear Sharing. Jest to porozumienie, w ramach którego następuje współdzielenie taktycznej broni nuklearnej w ramach NATO. „Temat jest otwarty” – poinformował.

W związku z ostatnimi groźbami, jakie padły ze strony Władimira Putina, rosną obawy o możliwość użycia przez Rosję broni jądrowej na Ukrainie. Wciąż nie wiadomo, jaka w tej sytuacji byłaby reakcja NATO. Padają także obawy o ewentualne ataki na centra logistyczne, przy pomocy których Ukrainie dostarczana jest broń. I tutaj regularnie pojawia się temat Polski, ponieważ duża część dostaw przechodzi właśnie przez nasz kraj.

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” jasno zaznaczył, że Polska będzie stać przy Ukrainie, aż do całkowitego odzyskania przez nią terytorium. „Chcę powiedzieć tylko jedno: Polska będzie niezmiennie stała przy Ukrainie. To nasza racja stanu. Ukraina musi się obronić i przetrwać tę wojnę. Naszą racją stanu jest doprowadzenie do sytuacji, w której Rosja będzie musiała wycofać swoje wojska. Ukraina powinna wrócić do międzynarodowo uznanych granic, czyli sprzed rosyjskiej agresji w 2014 roku” – powiedział.

Parasol nuklearny nad Polską? Andrzej Duda zabrał głos

Andrzej Duda został również zapytany, czy w obliczu zagrożenia atomowego, nad Polską nie powinien zostać utworzony parasol nuklearny. „Problemem przede wszystkim jest to, że nie mamy broni nuklearnej. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy w najbliższym czasie jako Polska mieli posiadać ją w naszej gestii. Zawsze jest potencjalna możliwość udziału w Nuclear Sharing. Rozmawialiśmy z amerykańskimi przywódcami o tym, czy Stany Zjednoczone rozważają taką możliwość. Temat jest otwarty” – powiedział.

W ramach programu Nuclear Sharing, taktyczna broń jądrowa jest współdzielona w ramach NATO. Obecnie do programu należą Belgia, Holandia, Niemcy, Włochy oraz Turcja.

Źr.: Gazeta Polska