W dobie rosnących wyzwań geopolitycznych Polska wprowadza innowacyjny program powszechnych, dobrowolnych szkoleń wojskowych, zaprojektowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Inicjatywa, skierowana do wszystkich obywateli, ma na celu wzmocnienie narodowej odporności i przygotowanie społeczeństwa do potencjalnych zagrożeń.

Nowy system szkoleń wojskowych w Polsce to kompleksowa strategia, która dostosowuje programy edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczestników. Zapisy będą możliwe poprzez popularną aplikację mObywatel, co ułatwi dostęp dla szerokiego grona osób. Techniczne wsparcie zapewnią Centralny Ośrodek Informatyki oraz Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, natomiast nadzór merytoryczny sprawuje Sztab Generalny Wojska Polskiego pod kierunkiem generała Wiesława Kukuły. Realizację zadań operacyjnych powierzono Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Wojskom Obrony Terytorialnej.

Pilotaż programu wystartuje jeszcze w tym roku, dając możliwość przetestowania mechanizmów przed pełnym wdrożeniem. Uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne, co podkreśla inkluzywny charakter inicjatywy – od młodych ludzi po seniorów. System nie wprowadza obowiązkowej służby wojskowej, ale kładzie nacisk na budowanie świadomości obronnej w różnych sferach życia codziennego.

„Do Obrony Powołany Jest Każdy”

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, występując w Cytadeli Warszawskiej, podkreślił uniwersalny charakter programu. – Dla każdego będzie uszyty na miarę program budowy odporności państwa polskiego – stwierdził, dodając, że nikt nie jest zwolniony z obowiązku obrony. Wicepremier zaznaczył również: – Do obrony powołany jest każdy z nas, każdy obywatel Rzeczpospolitej, nikt z tego nie jest zwolniony. Nie każdy będzie żołnierzem.

Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że program uwzględnia różnorodne role obywateli w systemie obronnym: od rezerwy wojskowej, przez obronę cywilną, po działania lokalne w miejscach zamieszkania czy pracy. Są wszyscy ci, którzy mogą się przeszkolić – od juniora do seniora, będziemy o tym bardzo dokładnie mówić – zapowiedział, podkreślając edukacyjny aspekt inicjatywy.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News