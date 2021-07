Karol Fila przeszedł w letnim oknie transferowym z Lechii Gdańsk do RC Strasbourg. Wygląda na to, że Polak szybko zadomowił się we Francji. W nagraniu udostępnionym przez jego nowy klub widać, że doskonale spisuje się w roli… wodzireja.

Karol Fila to najnowszy nabytek francuskiej drużyny RC Strasbourg. 23-letni Polak trafił tam w letnim oknie transferowym. I chociaż nie miał jeszcze okazji zaprezentować się na boisku, to zyskał już sympatię nie tylko piłkarzy, ale i kibiców.

Wszystko za sprawą nagrania, które udostępniono na Twitterze francuskiej drużyny. Pochodzi ono prawdopodobnie z imprezy integracyjnej, a w roli głównej pojawia się właśnie Polak. Widać, jak Karol Fila z butelką w dłoni sprawdza się w roli wodzireja, prezentując francuskim kolegom hit Zenka Martyniuka pt. „Przez twe oczy zielone”.

Wygląda na to, że piosenka przypadła zawodnikom do gustu. Podczas refrenu, wraz z Polakiem podnosili ręce do góry i świetnie się bawili. Nagranie błyskawicznie stało się w sieci hitem, a Polak zyskał ogromną sympatię wśród kibiców.

🎵 #StageRCSA I En polonais dans le texte, Karol #Fila a passé haut la main le test du bizutage face à ses nouveaux coéquipiers… Avec même quelques mots en français pour enflammer la salle 🔥



𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐣𝐨𝐛 𝐊𝐚𝐫𝐨𝐥 ! 🎤🎶#PrépaRCSA #GénérationRacing pic.twitter.com/ysscKEWTWa — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 16, 2021

Żr.: Twitter/Racing Club de Strasbourg Alsace