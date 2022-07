Janusz Korwin-Mikke objeżdża polskie wybrzeże, gdzie próbuje pozyskać nowych wyborców. Niedawno do sieci trafił film z jego udziałem, który bije rekordy popularności na Tik-Toku.

To już chyba tradycja. W trakcie wakacji Janusz Korwin-Mikke robi objazd po nadmorskich miejscowościach, gdzie próbuje pozyskiwać nowych wyborców. W tym celu bardzo często organizuje swoje wystąpienia w miejscach, gdzie aż roi się od turystów.

Niedawno do sieci trafiło kolejne nagranie z Korwin-Mikkem zarejestrowane nad polskim morzem – najprawdopodobniej w Łebie. Film został opublikowany, gdzie – to stan na wtorek 26 lipca – zanotował ponad milion odsłon.

– Ten okrągły stół był oczywiście prostokątny i siedziało przy nim ponad 200 facetów i facetek. I poza nami trzema wszyscy mieli „genialne” pomysły, jak dzieci trzeba wychowywać – mówi Janusz Korwin-Mikke na udostępnionym w sieci nagraniu. Uwagę zwraca pewien szczegół. Chodzi o to, iż Korwin-Mikke stoi w gumowych crocsach na… skrzynkach po piwie.

Filmy z Korwinem biją rekordy popularności. Polityk przebywa nad polskim morzem

To nie jedyny film z Korwinem, który trafił do sieci, w tym również na Tik Toka. Na innym filmie, zarejestrowanym w tym samym miejscu, co wcześniejszy, Korwin-Mikke mówi o niedoborach węgla i porównuję sytuację w Polsce do… Sahary.

Sam zainteresowany opublikował wpis na Twitterze, w którym wyraził zdumienie ogromnym zainteresowaniem jego osobą w nadmorskich kurortach. – Niesamowite spotkanie w Łebie. Praktycznie nikt z tłumu słuchaczy nie miał pytań ani wątpliwości – natomiast przez ponad godzinę nie mogłem się uwolnić od gromady chętnych na zdjęcia i autografy. Setki słów poparcia – po prostu: entuzjazm. Skąd aż tylu moich zwolenników w Łebie? – napisał.