Wariant Delta koronawirusa rozprzestrzenia się obecnie w Europie. Coraz więcej jego przypadków odnotowujemy również w Polsce. Czy czeka nas ponowny lockdown? Na kluczową datę w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski wskazał prof. Andrzej Horban.

Od miesięcy notujemy stopniowe spadki zakażeń koronawirusem w Polsce. Rząd zniósł już dużą część restrykcji, wciąż jednak pojawiają się obawy przed ponownym zwiększeniem zakażeń i czwartą falą pandemii. Jej główną przyczyną może być wariant Delta, który w Wielkiej Brytanii odpowiada już za niemal 100 procent nowych zakażeń. Rozprzestrzenia się on również w innych europejskich krajach.

Czy w Polsce może dojść do kolejnego lockdownu? Prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19 stwierdził w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski, że w przypadku wzrostu zakażeń skupi się on początkowo na poszczególnych regionach. „Jeżeli dojdzie do zwiększenia liczby zakażeń, na przykład tak jak w Portugalii, gdzie jest 240 osób zakażonych na 100 tysięcy mieszkańców, to oczywiście tak. Wtedy będziemy starać się wybierać powiaty, gdzie ten odsetek osób zaszczepionych jest niewielki” – powiedział.

Prof. Horban stwierdził, że jednym z głównych zadań lockdownu jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania służby zdrowia. „Chodzi o to, aby ograniczyć transmisję wirusa w ogniskach zakażeń” – powiedział. „To są rzeczy bardzo płynne. Lockdown nie jest wprowadzony tylko po to, aby zablokować liczbę zakażeń, ale także ochronić prawidłowe działanie służby zdrowia” – dodał.

Kiedy zatem możemy poznać decyzje w tej kwestii? „Kluczowe w podejmowaniu decyzji będą dane z końca sierpnia i początku września” – powiedział prof. Horban.

Żr.: WP