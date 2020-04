Napięcia wokół terminów wyborów prezydenckich jest odczuwalne nawet na lokalnym szczeblu Porozumienia. Przewodniczący koła powiatowego partii w Pieniężnie (woj. warmińsko-mazurskie) zwrócił się do prezesa Jarosława Gowina z żądaniem. Do treści listu dotarł portal wPolityce.pl.

Szef Porozumienia Jarosław Gowin w dalszym ciągu jest zainteresowany przesunięciem terminu wyborów prezydenckich. Polityk w ostatnim czasie spotkał się przedstawicielami opozycji i prezydentem Andrzejem Dudą. Przeciwnicy PiS plotkują nawet, że Gowin odwróci się od Zjednoczonej Prawicy, czym doprowadzi do upadku rządu.

Napiętą sytuacją wokół wyborów prezydenckich zaniepokojony jest Zbigniew Orwat, lokalny działacz Porozumienia. Polityk napisał list do prezesa swojej partii, w którym naciska na zmianę zachowania przez Gowina.

„W tym niezwykłym czasie, trudnym i dramatycznym, Pana postawa winna mieć charakter służebny, pokorny, a nade wszystko nacechowany lojalnością do obozu Zjednoczonej Prawicy” – czytamy we fragmencie listu, do którego dotarł portal wpolityce.pl.

Działacz przypomina o zdecydowanej postawie rządu w czasie epidemii koronawirusa. Krytykuje negocjacje z przedstawicielami opozycji. W ocenie autora listu, politycy opozycji kierują się jedynie „pozorną troską o obywateli”. „Przede wszystkim przyczyniają się do bardzo niebezpiecznego rozmontowania polskiego systemu politycznego” – alarmuje polityk.

Następnie zwraca się bezpośrednio z żądaniem do prezesa swojej partii. „Żądam zaniechania aktualnie prowadzonych przez Pana Prezesa działań, które osłabiają i rozmontowują obóz Zjednoczonej Prawicy, wprowadzając destabilizację systemu politycznego Polski i wprowadzają Polskę w nową, niepewną i niebezpieczną rzeczywistość społeczną i polityczną” – apeluje Orwat.

Źródło: wpolityce.pl