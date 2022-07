W niedzielę sprawcy, którzy porwali 14-latkę w Poznaniu usłyszeli zarzuty. Polsat News ustalił, że dotyczą one m.in. uprowadzenia, doprowadzenia dziewczyny do określonego działania przy użyciu przemocy, zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem oraz nagrywania telefonem czynności o charakterze seksualnym.

Choć była większa liczba sprawców, którzy porwali 14-latkę, to jednak z uwagi na niepełnoletni wiek części z nich, tylko dwie osoby usłyszały zarzuty. Polsat News informuje, że to matka jednej z nastolatek biorących udział w porwaniu oraz 17-letni chłopak, który będzie mógł być sądzony jak dorosły.

Polsat News podaje, że podejrzanym prokuratura zarzuciła uprowadzenie, doprowadzenie poszkodowanej do określonego działania przy użyciu przemocy, zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem oraz nagrywanie czynności seksualnych telefonem. Za te przestępstwa grozi im kara nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Opinią publiczną wstrząsnęła nie tylko brutalność sprawców, którzy porwali 14-latkę, ale również ich wiek. W porwaniu brały udział jeszcze trzy inne nieletnie osoby – dwie dziewczyny w wieku 13 i 14 lat oraz 14-letni chłopak. Odpowiedzą przed sądem rodzinnym.

Porwali 14-latkę z powodu małego długu

Przypomnijmy, napastnicy porwali 14-latkę po południu w piątek. Policjanci szybko zadziałali i zatrzymali sprawców już po dwóch godzinach od zdarzenia w Złotnikach pod Poznaniem. Uwolniono też porwaną nastolatkę, ale niestety doznała obrażeń.

„Nad tą uprowadzoną dziewczynką znęcano się. Była bardzo brutalnie potraktowana. Aktualnie przebywa w szpitalu pod opieką lekarzy” – mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Sprawcy ogolili nastolatce włosy, przypalali ją papierosami i zmusili do tzw. innej czynności seksualnej. Sprawców zatrzymano, ale ich wiek jest szokujący. To czworo nastolatków, w wieku 13, 14 i 17 lat oraz… matka najmłodszego z tych dzieci. Powodem miał być niewielki dług dotyczący przepalonej grzałki w epapierosie o wartości ok. 20 zł.

Źr. Polsat News; wmeritum.pl