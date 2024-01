W sieci znów dużą popularność zaczęło ponownie zdobywać nagranie z jesieni. Poseł KO Marcin Józefaciuk w rozmowie z dziennikarzem „Faktu” usłyszał proste pytanie z absolutnych podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej. Okazało się ono jednak zbyt trudne dla polityka, który na co dzień wykonywał zawód… nauczyciela.

Nagranie zarejestrowano w listopadzie, ale obecnie w mediach społecznościowych zyskuje ono „drugie życie”. Poseł KO Marcin Józefaciuk, który pracował jako nauczyciel na początku usłyszał pytanie o swoje kompetencje. „Myślę, że każdy ma wystarczające kompetencje, żeby być posłem. Mam mandat dziewięciu tysięcy osób, które na mnie głosowały. Będę się starał z dnia na dzień coraz bardziej pokazywać, że jednak dobrze mnie wybrali” – odparł.

Po chwili jednak polityk usłyszał bardzo proste pytanie o to, kto sprawuje w Polsce władzę wykonawczą. Jego odpowiedź to kompromitacja. Parlamentarzysta odparł bowiem, że jest to… Sejm. Dopiero po podpowiedzi dziennikarza poprawił się. „O, no patrzcie. Jest ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza… Prezydent” – odpowiedział. Nie potrafił jednak wskazać drugiego organu władzy wykonawczej czyli Rady Ministrów.

Na drugie pytanie nie odpowiedział jednak już nawet połowicznie. Dziennikarz zapytał o wysokość minimalnej emerytury w Polsce. „Tak myślałem, że będzie wiele pytań… nie wiem” – odpowiedział poseł KO.

