Kolejny poseł KO postanowił zmienić barwy partyjne i zasilić powstającą partię Szymona Hołowni. Ugrupowanie Polska 2050 nie uczestniczyło w ostatnich wyborach parlamentarnych, a już posiada 7-osobowie koło w Sejmie. Posiada również swoją reprezentację w Senacie.

Szymon Hołownia podczas konferencji przed budynkiem Sejmu ogłosił, że kolejny poseł KO przechodzi do jego ugrupowania. Chodzi o posła Michała Gramatykę. „Jesteśmy świadkami przebudowy sceny politycznej. Stoimy przed realnym problemem napięć pomiędzy starą, a nową polityką” – mówił Hołownia przed Sejmem.

„Jesteśmy w miejscu, kiedy pandemia przebudowała świat, a zmiany klimatyczne będą prowadziły do strat i poważnych konsekwencji” – twierdzi Hołownia. „Jesteśmy w sytuacji, kiedy nie możemy przez kolejnych 30 lat oglądać przepychanek politycznych” – dodał.

Poseł KO dołącza do Hołowni

Do Hołowni dołączył nie tylko poseł KO, ale także inni politycy. „Cieszę się, że na naszym pokładzie mogę powitać ludzi, którzy chcą przejść z polityki dla polityków, do polityki załatwiającej ludzkie sprawy. To Agata Lika, Michał Gramatyka i Monika Piątkowska” – mówił Hołownia.

Lider Polski 2050 komplementował nowych współpracowników. Stwierdził, że poseł KO, który dołącza do jego szeregów jest „jednym z najbardziej pracowitych posłów obecnej kadencji”.

"Poseł @McGramat znany wam prawdopodobnie jako jeden z najbardziej pracowitych posłów i @MJPiatkowska , która przychodzi do nas z samorządu, w którym długo pracowała" @szymon_holownia pic.twitter.com/l8TvKXYqXP — Polska 2050 (@PL_2050) July 2, 2021

