Wczorajszy program „Woronicza 17” zakończył się dla Dariusza Jońskiego wcześniej, niż dla pozostałych gości. Poseł Koalicji Obywatelskiej wyszedł ze studia w ramach protestu. Prowadzący Miłosz Kłeczek ponownie zabiera głos. Dziennikarz przypomniał nagranie, które jest niewygodne dla posła.

Wczorajsze wydanie programu „Woronicza 17′ zakończyło się poważnym zgrzytem. Prowadzący Miłosz Kłeczek wdał się w ostrą wymianę zdań z Dariuszem Jońskim.

Po wymianie „uprzejmości” poseł opozycji ogłosił, że opuszcza studio. – Skoro pan nie chce słuchać tego, co mamy do powiedzenia, to nie będziemy do pana programu przychodzić w ogóle, bardzo dziękuję – oświadczył przed wyjściem. – Poseł Joński abdykował – odpowiedział dziennikarz TVP Info.

Poseł odniósł się do sytuacji w mediach społecznościowych. „Od dzisiaj nie biorą udziału w programach prowadzonych przez funkcjonariusza PiS Pana Kłeczka” – zapowiedział.

Wkrótce pojawił się także wpis Kłeczka. „Pan Joński @Dariusz_Jonski przyszedł do programu #Woronicza17 z gotowym scenariuszem, który zakładał: 1) wejście 2) autokompromitację 3) wyjście” – stwierdził.

Od dzisiaj nie biorą udziału w programach prowadzonych przez funkcjonariusza PiS Pana Kłeczka. pic.twitter.com/KvBba4RB5H — Dariusz Joński (@Dariusz_Jonski) November 28, 2021

Kłeczek podsumował występ Jońskiego. Na tym się nie skończyło…

Joński nie zamierzał jednak odpuścić. Odnosząc się do zarzutu braku kompetencji, zasugerował, że redaktor TVP Info nie posiada zbyt rozległej wiedzy ekonomicznej. „Czy ktoś pamięta, które miejsce zajął Pan Kłeczek w Wielkim Teście o podatkach organizowanych przez TVP i Ministerstwo Finansów?” – zapytał retorycznie.

„Pamiętam za to, że z Sławomirą Łozińską przekazaliśmy wygraną w wysokości 30 tys. zł na rzecz Fundacji Ewy Błaszczyk A kogo?” – dodał Joński.

Czy ktoś pamięta,które miejsce zajął Pan Kłeczek w Wielkim Teście o podatkach organizowanych przez TVP i Ministerstwo Finansów?

Pamietam za to,że z Sławomirą Łozińską przekazaliśmy wygraną w wysokości 30 tys. zł na rzecz Fundacji Ewy Błaszczyk A kogo? pic.twitter.com/QIFg1PYN1u — Dariusz Joński (@Dariusz_Jonski) November 28, 2021

Co na to Kłeczek? Redaktor TVP Info odpowiedział dawnym nagraniem z posłem. „Dzisiaj Joński nie miał zielonego pojęcia o finansach, a co by było gdybyśmy zeszli na tematy historyczne” – napisał.

Na załączonym do wpisu nagraniu widać dawną wypowiedź Jońskiego, który był wówczas w klubie SLD, dla TVN24. Poseł nie był w stanie podać daty wybuchu Powstania Warszawskiego. W pewnym momencie stwierdził, że wybuchło ono w… 1988 roku.