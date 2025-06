Grzegorz Braun ogłosił utworzenie nowego koła poselskiego w Sejmie. Jest to możliwe dzięki transferowi z Prawa i Sprawiedliwości.

Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, poinformował o utworzeniu nowego koła poselskiego w Sejmie. Jest to możliwe dzięki dołączeniu do dotychczasowych posłów związanych z Braunem Sławomira Zawiślaka, czyli posła reprezentującego dotychczas Prawo i Sprawiedliwość.

– Skąd ta radość? Stąd żeśmy się dobrali w korcu maku, żeśmy się odnaleźli w tym życiu, które jest tak krótkie. Góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem – powiedział Braun podczas konferencji prasowej.

Braun przyznał również, że jedną z pierwszych inicjatyw koła będzie projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2027 r. rokiem Gietrzwałdu. Sprawozdawcą tej ustawy będzie właśnie poseł Sławomir Zawiślak.

– Liczymy na to, że uda nam się jako posłom na Sejm przyczynić do tego, by sanktuarium gietrzwałdzkie zyskało status sanktuarium narodowego i to jest cel nasz, uwaga, bardzo polityczny – oznajmił.

Przeczytaj również: