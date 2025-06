Sławomir Nitras pojawił się w Sejmie po wyborach prezydenckich. Powitanie go przez posłów PiS było bardzo wymowne.

Sławomir Nitras był jedną z wiodących postaci w sztabie Rafała Trzaskowskiego. Niestety, jak wszyscy doskonale wiemy, kandydat Koalicji Obywatelskiej zaliczył dość niespodziewaną porażkę w wyborach prezydenckich. Zwyciężył z nim Karol Nawrocki, którego jeszcze do niedawna znał mało kto…

W sieci pojawiło się wiele wpisów, w których to Nitras uważany jest za winnego porażki Trzaskowskiego. Jako jednego ze współwinnych wskazał go zresztą koalicjant Platformy Obywatelskiej, Marek Sawicki z PSL. – Sławomir Nitras, Agnieszka Pomaska i liczne towarzyszki z Lewicy na siłę zrobili z Rafała Trzaskowskiego kandydata lewicowego, z warszawskiej elity. Karol Nawrocki mógł wyjechać na wakacje i wybory same by się wygrały – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jego zdaniem podzielają posłowie PiS, którzy – gdy Nitras pojawił się na sali sejmowej – powitali go bardzo wymownie. W momencie wejścia polityka Platformy przedstawiciele partii opozycyjnej głośno bili brawo i krzyczeli: „Sławek! Sławek!”. Dało się usłyszeć także drwiący śmiech.

📺 Największe archiwum polskiej polityki. Subskrybuj mnie na YouTube i śledź wydarzenia na bieżąco! Podaj dalej: Sławomir Nitras przywitany przez posłów PiS pic.twitter.com/eH4znOA5sv — videoparlament Janusz Jaskółka (@videoparlament) June 3, 2025

Przeczytaj również: