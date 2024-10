We wtorek, 22 października, w Służowie koło Buska-Zdroju dokonano makabrycznego odkrycia. Do ujawnienia przestępstwa doszło przypadkowo, gdy sąsiad 51-latka przyszedł go odwiedzić i znalazł go martwego na łóżku. Policja w związku z tą sprawą zatrzymała pięć osób, w tym 47-letnią kobietę.

Prokuratura poinformowała, że 51-letni mężczyzna, którego ciało znaleziono w jego domu w Służowie koło Buska-Zdroju, został zabity przez swoją żonę. 47-letnią Iwonę D. zatrzymano wraz z czterema innymi osobami. Po przesłuchaniach tylko ona usłyszała zarzut zabójstwa męża, a pozostałych zwolniono.

„Ze względu na dobro śledztwa nie udzielamy informacji, czy podejrzana przyznała się do winy i jak w ogóle przebiegało jej przesłuchanie” – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

W wtorek, 22 października, przed godz. 10, sąsiad 51-latka odwiedził go, ale odkrył jego ciało leżące martwego na łóżku. Drzwi do domu ofiary były otwarte.

Mężczyzna wezwał na miejsce służby ratownicze, w tym policję. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli materiał dowodowy pod nadzorem prokuratora. Mundurowi odkryli m.in. przedmiot, który mógł posłużyć do popełnienia zabójstwa. Postępowanie w tej sprawie wciąż trwa.

