Nietypowe ogłoszenie pojawiło się na jednym z profili społecznościowych w nadmorskiej Łebie. Chodzi o klientów jednej z tamtejszych restauracji.

Łeba to jedno z głównych miejsc nad polskim morzem, które chętnie wizytują turyści. Okazuje się jednak, że nie wszyscy pozostawiają po sobie dobre wrażenie. Na jednym z profili społecznościowych z tego miasta opublikowano bowiem niecodzienny komunikat.

Okazuje się, że grupa gości, którzy udali się do jednej z tamtejszych restauracji nieco „nabroiła”. Zamówili najdroższe pozycje w karcie, ale nie zamierzali za nie płacić. Opuścili lokal i tyle ich widziano. Dziś restauracja prowadzi ich poszukiwania.

– POSZUKUJEMY TYCH PAŃSTWA ZE ZDJĘĆ, KTÓRZY POSTANOWILI ZAMÓWIĆ NAJDROŻSZE POZYCJE W MENU MozArt Klubokawiarnia – Shot Bar & Pizza i niestety „zapomnieli” zapłacić – napisano na profilu „Łeba”, a zdjęcie poszło w Polskę robiąc wstyd klientom.

– Zapraszamy do uregulowania rachunku każdemu może się to przytrafić aczkolwiek każdy ma prawo do swojej opinii my uważamy że jesteście złodziejami i wieśniakami! Ale za to puste talerze świadczyły o tym że jedzenie smakowało – podsumowano.

