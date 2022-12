Resort obrony narodowej opublikował liczbę osób, które mogą otrzymać powołanie w przyszłym roku do czynnej służby oraz do rezerwy. Przewidziano, że powołania otrzymają nie tylko rezerwiści, ale także osoby z kategorią A, które nie odbyły zasadniczej służby wojskowej. Za udział w szkoleniach otrzymają wynagrodzenie.

Resort planuje ćwiczenia, w których udział weźmie do 200 tys. osób. Dokument przewiduje również możliwość przyjęcia ponad 17 tys. osób do służby zawodowej w Wojsku Polskim. W projekcie resort podzielił potencjalnych powołanych na pięć grup. Co ciekawe, w jednej z nich przewidziano możliwość powołania osób, które na kwalifikacji uzyskały kategorię A, ale później już kontaktu z wojskiem nie miały.

Płk Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji podkreślił, że w planach jest powołanie „minimalnej liczby osób”, które dotychczas nie służyły w Wojsku Polskim, ale przeszły kwalifikację wojskową. Wojskowy wyjaśnia, że jest to mała liczba „do trzech tysięcy„. W tym kontekście zastrzegł, że chodzi o osoby, które wykonują zawody przydatne w wojsku. Wymienił tutaj lekarzy, pielęgniarki, kierowców, informatyków i prawników.

„Takie osoby dostaną zaproszenie do komisji poborowej, gdzie zostaną uzupełnione ich dane i zostanie im zaproponowany udział w ćwiczeniach. Jeśli wyrazi chęć, będzie na takie ćwiczenie kierowany” – powiedział.

Ile dostaną rezerwiści?

„Super Express” przedstawił dokładne wyliczenia wynagrodzeń. Za każdy dzień rezerwiści będą otrzymywać uposażenie, wynoszące 129,96 zł brutto dziennie dla szeregowego. Czyli za 30 dni szkolenia, rezerwista otrzyma 3898,80 zł brutto. Na wyższe stawki mogą liczyć osoby, które są w aktywnej rezerwie i posiadają stopnie wojskowe, np.: kaprala (151,12 zł za dzień – 4533,60 zł brutto za 30 dni), sierżanta (157,32 zł za dzień – 4719,6 zł brutto za 30 dni), podporucznika (191,52 zł za dzień – 5745,60 zł brutto za 30 dni).

„Ponadto jeśli stawka dzienna jest niższa od dziennego wynagrodzenia za pracę, rezerwista może złożyć wniosek o rekompensatę utraconego wynagrodzenia, wynoszącą 1/21 wynagrodzenia pomnożonego o ilość dni ćwiczeń. Jeśli powołany jest przedsiębiorca, może ubiegać się o rekompensatę od samorządu” – pisze gazeta.

Czytaj także: Masowe powołania do wojska? MON ostatecznie wyjaśnia, kto dostanie wezwanie!

Źr. se.pl