Polski resort obrony narodowej zaplanował szkolenia wojskowe na bieżący rok. Do armii mogą zostać wezwane osoby, których umiejętności zostaną uznane za przydatne wojsku.

Liczba osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych określana jest corocznie rozporządzeniem Rady Ministrów. Jeszcze w ubiegłym roku resort obrony podawał, że w rozporządzeniu na 2024 roku w ramach ćwiczeń wojskowych planuje się powołać do 200 tysięcy osób.

Serwis bankier.pl podaje, że powołań mogą spodziewać się przede wszystkim przedstawiciele zawodów, które armia uznaje za przydatne wojsku. W pierwszej kolejności będą to więc: przedstawiciele branży IT, w tym programiści i operatorzy dronów. To oni otrzymają, jako pierwsi, wezwania w celu uzyskania przydziałów mobilizacyjnych.

Na tej podstawie mogą być następnie wzywani na ćwiczenia. Te mogą z kolei trwać nawet do 3 miesięcy. Czym jest przydział mobilizacyjny? Według obowiązującego prawa „żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny.”

Przeczytaj również: