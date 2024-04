Padła główna wygrana w grze Lotto „Szybkie 600”. Szczęśliwy kupon skreślono w kolekturze w Bydgoszczy.

Główna wygrana padła 5 kwietnia w Bydgoszczy. Gracz, który udał się do jednej z tamtejszych kolektur skreślił sześć liczb, a te przyniosły mu zwycięstwo w grze „Szybkie 600”. Zanotował wygraną pierwszego stopnia.

Co to oznacza? Szczęśliwiec przez najbliższy rok, co tydzień, będzie otrzymywał kwotę w wysokości 600 złotych. Gracz zgarnął też premię, która uzależniona jest od wpłaconych przez graczy stawek i kumuluje się z losowania na losowanie. W jego przypadku wyniesie ona 2300 złotych, natomiast w skali roku na konto szczęśliwca wpłynie 33 500 złotych.

– To piąta główna wygrana w Bydgoszczy w tej grze Lotto. Najwyższa padła 18 sierpnia 2020 roku w kolekturze przy Broniewskiego 4, gdzie gracz wygrał 1800 zł co tydzień prze rok (93 600 złotych) – podaje „Gazeta Pomorska”.

Na czym polega gra Lotto „Szybkie 600”? – Jak grać? Wybierasz 6 z 32 liczb i już. W każdym z 260 losowań dziennie możesz wygrać dodatkową premię. Graj zanim zgarnie ją ktoś inny! Z wyższą stawką zagrasz o nawet 6000 zł co tydzień przez rok. Aby dać losowi więcej szans na wygraną, zagraj od razu na więcej losowań – opisuje na swojej stronie internetowej Totalizator Sportowy.

