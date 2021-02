Odwrócenie tendencji staje się faktem – ogłosił we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zwrócił uwagę na wzrost zakażeń koronawirusem w ostatnim tygodniu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że możliwy jest powrót do obostrzeń. Takiego scenariusza nie wyklucza prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. walki z koronawirusem.

Minister Adam Niedzielski informował o wzroście zakażeń już na poniedziałkowej konferencji prasowej. Szef resortu zdrowia zwrócił uwagę na średnią liczbę dziennych przypadków, która wynosi ponad 5500, podczas gdy tydzień wcześniej było ich 5256. – To pierwszy tydzień od wielu tygodni, kiedy ta średnia liczba dziennych przypadków zwiększyła się – zauważył.

Niedzielski powrócił do wątku wzrostu zakażeń także we wtorek. Minister poinformował, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 5178 zakażeń i porównał go z wynikami z wtorku w ubiegłym tygodniu.

„Odwrócenie tendencji staje się faktem. Dzisiejszy wynik – 5178 nowych zakażeń – jest o ponad 1 tys większy niż tydzień temu” – podkreślił. „Trend dla tygodniowej stopy wzrostu (średnia ruchoma 7-dniowa) po raz pierwszy od połowy listopada (pomijając anomalie postświąteczną) jest dodatni” – dodał.

Rząd rozważa powrót do obostrzeń. Główny doradca Morawieckiego zwrócił uwagę na nowy problem: Odsetek wariantu brytyjskiego rośnie

Sytuacja jest poważna. Z nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że już teraz rząd rozpatruje pomysł powrotu do obostrzeń, które zdjęto 12 lutego. – Adam jest bardzo na tak – mówi osoba z KPRM w rozmowie z portalem.

W przypadku zaostrzenia restrykcji w pierwszym rzędzie należy się spodziewać blokady warunkowo otwartych dziedzin gospodarki i życia kulturalnego. Los hoteli oraz możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu nie jest jeszcze przesądzony. – Jest u nas duża obawa o pojawienie się trzeciej fali pandemii – mówi informator WP.

Zaniepokojony sytuacją epidemiczną jest także prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. walki z koronawirusem. Ekspert w rozmowie z Radiem ZET wspomniał o konsekwencjach luzowania obostrzeń. – Jeżeli mamy wirus, który łatwiej się przenosi a z drugiej strony pozwalamy swoim zachowaniem na przenoszenie się wirusa, to mamy wzrost zachorowań – zauważył.

Prof. Horban zwraca również uwagę na rosnący odsetek wariantu brytyjskiego koronawirusa. – Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby trzecia fala pandemii do nas zawitała. Pierwsze dane mówią, że odsetek wariantu brytyjskiego rośnie. Pod koniec tygodnia będziemy mieli dane z trzech źródeł. Jeśli to się potwierdzi, to będziemy mogli zapomnieć o dalszym rozmrażaniu gospodarki – dodał.