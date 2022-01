Do ogromnego pożaru doszło w popularnej wczasowej miejscowości Okuninka nieopodal Włodawy w woj. lubelskim. Zapalił się jeden z lokali gastronomicznych.

O zdarzeniu, do którego doszło w miejscowości Okuninka poinformowali strażacy z OSP Różanka, czyli miejscowości położonej nieopodal znanego wczasowego kurortu w woj. lubelskim. Przedstawiciele OSP podają, że oprócz w nich w gaszeniu lokali gastronomicznego brali udział także przedstawiciele innych OSP i JRG, w tym: OSP KSRG Orchówek, JRG Włodawa, OSP KSRG Włodawa, OSP KSRG Hańsk.

Więcej informacji podaje jednak portal chelm.naszemiasto.pl. Dziennikarz, autor tekstu nt. pożaru, podaje, że wybuchł on w drewnianym budynku, w którym znajdowała się zarówno część mieszkalna, jak i gastronomiczna. Ta ostatnia miała spłonąć w całości.

W wyniku pożaru spłonęło wyposażenie wspomnianej części gastronomicznej, w tym m.in. sprzęt AGD taki jak np. lodówki. W części mieszkalnej spłonęła z kolei część elewacji oraz dach. st. kpt. Wojciech Chomik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie mówi, że zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków około godziny 6 rano.

„Natychmiast ruszyliśmy do akcji. W sumie uczestniczyło w niej aż 15 zastępów z PSP i OSP” – powiedział w rozmowie z portalem chelm.naszemiasto.pl. „Akcja została ukończona. Nie wiadomo jeszcze co było przyczyną pożaru, jednak ze wstępnych ustaleń może wynikać, że było to zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz na miejscu policja bada wszystkie okoliczności pożaru” – dodał.

W wyniku pożaru nie ucierpiała żadna osoba. Straty są jednak bardzo duże. Oszacowano je bowiem na niemal pół miliona złotych.

Okuninka to popularna miejscowość wczasowa w woj. lubelskim. Znajduje się tam Jezioro Białe, nad którym wakacje spędzają nie tylko mieszkańcy Lubelszczyzny.