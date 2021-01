Uważam, że artyści są naszym dobrem narodowym – przekonuje Jacek Jaśkowiak. Prezydent Poznania stanął w obronie artystów, którzy zaszczepili się na COVID-19. W tym kontekście zaatakował przedstawicieli władz.

Wiadomość o szczepieniu grupy artystów i celebrytów wywołała wściekłość u internautów. Padają oskarżenia o klasizm i kolesiostwo. Krytyków nie przekonuje nawet argument, że aktorzy mieli za zadanie promować szczepienia. W obronie artystów postanowił wystąpił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

W jego opinii jest to grupa, której należy się szczególne wsparcie. „Uważam, że artyści są naszym dobrem narodowym. Dajemy im ordery, robimy sobie z nimi zdjęcia, dokonujemy wpisów na facebooku. A może warto o nich zadbać bardziej konkretnie, póki żyją?” – zastanawia się polityk Platformy Obywatelskiej.

W dalszej części wpisu Jaśkowiak przyznał, że gdyby miał decydować o szczepieniach na koronawirusa, to przyznałby pierwszeństwo honorowym obywatelom Poznania. „Naród powinien dbać o swoje elity. W Polsce, gdzie władza, mentalnie tkwiąca w socjalizmie, systemowo je niszczy, wciąż mamy z tym problem” – stwierdził.

Argumentacja prezydenta Poznania nie przekonuje Jana Śpiewaka. „Prezydent Jaśkowiak też uważa, że w Polsce żyje rasa panów” – napisał aktywista.

Panie Prezydencie @jacek_jaskowiak ! Proszę mi wierzyć, że w tym momencie dobrem narodowym jest każdy medyk, który jeszcze pracuje w ochronie zdrowia. Na co dzień i tak nas jest za mało, co dobitnie pokazała epidemia. Takie wpisy nie służą niczemu dobremu. https://t.co/RPSdpqt4tv

Ktoś tu totalnie nie rozumie, iż nie chodzi o jakiekolwiek dobra narodowe, tylko o to by skończyć z krajem w którym załatwia się wszystko po znajomości i pod stolikiem. Krajem w którym to jakieś elity są ważniejsze niż np. lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni. pic.twitter.com/P7fj6GZkbI