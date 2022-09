Premier Mateusz Morawiecki w „Gościu Wiadomości” na antenie TVP Info zabrał głos w sprawie uszkodzenia gazociągów Nord Stream oraz Nord Stream 2. Szef polskiego rządu stwierdził, że „prawdopodobnie był to akt sabotażu”.

Uszkodzenia gazociągów Nord Stream oraz Nord Stream 2 na Morzu Bałtyckim wywołały gwałtowne reakcje społeczności międzynarodowej. Szwecja informuje, że doszło do eksplozji, chociaż te doniesienia nie zostały jeszcze potwierdzone. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną uszkodzenia, jednak trudno przypuszczać, by mogło dojść do zwykłej awarii.

W programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info głos w sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki. „Jest to bardzo dziwna koincydencja, bardzo dziwny zbieg okoliczności, że w tym samym dniu kiedy z panem prezydentem Andrzejem Dudą i panią premier Mette Fridriksen otwieramy Gazociąg Bałtycki, w tym samym dniu dokonuje aktu, najprawdopodobniej, ja też użyję tego sformułowania, sabotażu, prawdopodobnie był to akt sabotażu” – stwierdził.

Szef rządu o atak oskarżył Rosję stwierdzając, że chce w ten sposób jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację w Europie. „Więc jest to jasny sygnał ze strony Rosji najprawdopodobniej, czekamy aż te okoliczności się potwierdzą i jest to oczywiście coś bardzo niepokojącego. Coś, co pokazuje, do jakich środków, do jakich mechanizmów potrafią uciekać się Rosjanie po to, żeby zdestabilizować jeszcze bardziej Europę” – dodał.

Czytaj także: Ogromny wyciek z Nord Stream na Morzu Bałtyckim. Ukraina reaguje!

Źr.: TVP Info