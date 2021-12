Kilka tygodni zwiększonej mobilizacji i obostrzeń to niezbyt wysoka cena za zdrowie i życie – mówił premier Mateusz Morawiecki w internetowym podcaście. Szef rządu wskazał również najlepszy pomysł na prezent świąteczny w tym roku.

W piątek ukazał się najnowszy podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W 13. odcinku polityk podjął w nim temat trudnej sytuacji epidemicznej w Polsce. „Średnia tygodniowa nowych przypadków przekracza u nas 23 tys. We Francji notowanych jest 43 tys., a w Niemczech już ponad 50 tys. Mamy zajętych ponad 23 tys. łóżek covidowych, z czego ponad 2 tys. pacjentów walczy o życie pod respiratorem” – zauważył.

Morawiecki przekonuje, że rząd zrobił wszystko, by sprowadzić szczepionki jak najszybciej. Początkowy entuzjazm społeczny związany ze szczepieniami po pewnym czasie jednak opadł. „Dziś poziom zaszczepienia społeczeństwa nie jest taki, jaki potrzebujemy dla osiągnięcia odporności zbiorowej” – ocenił.

Szef rządu dał do zrozumienia, że zaostrzanie prawa i wymaganie szczepień nie jest dobrym rozwiązaniem. „Nawet najlepsze regulacje nie poskutkują, jeśli każdy z nas nie podejmie osobistej decyzji: tak, chcę chronić siebie i swoim najbliższych, chcę też chronić innych ludzi. Warto zachować w tej sytuacji zdrowy rozsądek” – zaznaczył.

„Im więcej osób z nas się zaszczepi, tym obostrzenia będą mniej dotkliwe, a w końcu całkowicie znikną. Dlatego proszę. Jeśli jeszcze się nie zaszczepiliście, zróbcie to. Jeśli znacie kogoś kto tego nie zrobił, przekonajcie go, że warto. Szczepienie to najlepsze co teraz każdy z nas może zrobić dla siebie i dla innych. Najlepszy prezent na Boże Narodzenie” – dodał.