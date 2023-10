Andrzej Duda poinformował, że na chwilę obecną nie pojawiły się żadne doniesienia o Polakach poszkodowanych w ataku Hamasu na Izrael. Jednocześnie potwierdził, że w tym państwie przebywają duże grupy naszych rodaków.

„Z tego co wiemy w tej chwili, z informacji przekazywanych przez MSZ, a także Polski Kontyngent w Libanie, żaden Polak nie ucierpiał. Nie ma takich informacji, żeby jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał w tych dotychczasowych atakach Hamasu na Izrael. Na szczęście” – mówił Duda w „Śniadaniu Rymanowskiego” w Polsat News i Interii.

Prezydent przyznał, że obecnie w Izraelu przebywają grupy Polaków „i to nie małe”. „Z tego co wiem, są grupy polskie na Zachodnim Brzegu Jordanu. To są liczby idące w setkach” – mówił Duda.

„W tym momencie należy się wstrzymać z wyjazdami do Izraela i to absolutny apel jest – dopóki sytuacja się nie wyjaśni, a przede wszystkim dopóki nie dojdzie do zaprzestania walk i ataków” – wyjaśniał.

Prezydent Duda zapewnił, że polskie służby podejmują działania w celu ustalenia miejsca przebywania wszystkich polskich obywateli. „A po drugie, oczywiście się nimi zaopiekować” – dodał.

W programie padło pytanie, czy sytuacja w Izraelu może być początkiem III wojny światowej. „Ja bym nie przesadzał. To nie jest pierwsza sytuacja wojenna tam na Bliskim Wschodzie. Pamiętajmy, że na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci takie sytuacje już były. Tam się toczyły wojny, które nie doprowadziły do żadnej wojny światowej. Więc ja bym aż tak daleko nie szedł” – ocenił Duda.

Źr. Polsat News; Interia