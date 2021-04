Prezydent Andrzej Duda zgodnie poinformował w mediach społecznościowych, że w poniedziałek zaszczepił się przeciwko koronawirusowi. Razem z nim szczepionkę przyjęła Pierwsza Dama. Poinformował również, jak się czuje po szczepieniu.

Prezydent Duda poinformował w mediach społecznościowych, że wspólnie z małżonką zaszczepił się przeciwko Covid-19. „Wszystkich zainteresowanych informuję, że razem z Agatą zostaliśmy zaszczepieni przeciw COVID19 wczoraj w punkcie szczepień Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie” – czytamy na profilu na Twitterze.

Wcześniej w mediach pojawiły się wątpliwości co do miejsca szczepienia, bo przed Pałacem Prezydenckim zaobserwowano… karetkę. Był to wystarczający powód, aby krytycy zarzucili prezydentowi, że ten szczepił się w miejscu zamieszkania.

Andrzej Duda zapewnił również, że zarówno on, jak i Pierwsza Dama czują się dobrze. „Szczepienie przebiegło zgodnie z wszelkimi procedurami i czujemy się dobrze” – napisał prezydent na swoim profilu.

Wszystkich zainteresowanych informuję, że razem z Agatą zostaliśmy zaszczepieni przeciw COVID19 wczoraj w punkcie szczepień Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Szczepienie przebiegło zgodnie z wszelkimi procedurami i czujemy się dobrze. #SzczepimySię — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 27, 2021

Jaką szczepionkę przyjął prezydent Duda?

Od piątku na szczepienie przeciwko Covid-19 mogą się rejestrować osoby urodzone w 1972 roku. Prezydent Duda w piątek poinfromował, że zarejestrował się w swojej kolejce. Do sieci wrzucił nawet zdjęcie w okolicznościowej koszulce, na której umieszczono rok, w którym się urodził.

W piątkowym „Gościu Wydarzeń” na antenie Polsat News, prowadzonym przez Piotra Witwickiego, Andrzej Duda ujawnił, że zaszczepi się szczepionką autorstwa Moderny – ten specyfik mu zaproponowano.

„Zaakceptowałem ją. W poniedziałek mamy być szczepieni razem z żoną, która też się zarejestrowała” – ujawnił prezydent.

