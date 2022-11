Prezydent Andrzej Duda powoła we wtorek Radę ds. nauki, szkolnictwa wyższego i innowacji. Jak zapowiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik, jednym z pierwszych zadań tego gremium będzie praca nad zmianami w ustawie o szkolnictwie wyższym.

Rada ds. nauki, szkolnictwa wyższego i innowacji będzie dziewiątą radą działającą w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Zostanie ona powołana we wtorek o godz. 12 w Pałacu Prezydenckim.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik zapowiedział, że jednym z pierwszych zadań stojących przed Radą będzie ocena funkcjonowania ustawy o szkolnictwie wyższym, wprowadzonej przez ówczesnego wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Jak mówił, głosy o potrzebie zmiany przepisów docierają do Pałacu Prezydenckiego z różnych środowisk akademickich.

Ustawa regulująca działalność szkolnictwa wyższego, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0 lub Konstytucja dla Nauki) – weszła w życie w październiku 2018 r., ale proces wdrażania poszczególnych przepisów w niej zapisanych rozłożony był na kilka lat.

Ustawa uzależniła wiele możliwości uczelni (m.in. nadawanie stopni naukowych) od kategorii naukowych, jakie szkoła wyższa uzyska w prowadzonych przez siebie dyscyplinach. Poza tym po reformach uprawnienia do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych są przypisane uczelniom, a nie ich jednostkom organizacyjnym. Ustawa i nowe rozporządzenie do niej zakładało nowy podział dziedzin i dyscyplin naukowych. Jest ich ponad dwa razy mniej, niż wcześniej.

Ustawa zakładała m.in. dwie ścieżki uzyskania doktoratu: szkoły doktorskie i tzw. ścieżkę z wolnej stopy; w szkołach doktorskich każdy doktorant ma zapewnione stypendium naukowe. Ponadto, ustawa otworzyła uczelniom drogę do tworzenia federacji.

Zmienił się również model finansowania szkolnictwa wyższego i nauki. Uczelnie mogą swobodniej decydować, na co konkretnie przeznaczą otrzymane środki. Pieniądze są kierowane do uczelni, a nie – jak wcześniej – do ich jednostek organizacyjnych (np. wydziałów).

