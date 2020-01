Tutaj musiała być nasza postawa zdecydowana, bo za dużo szkalowania Polski jest w przestrzeni światowej, za dużo jej było w ostatnim czasie – podkreślił prezydent Andrzej Duda w programie „Gość Wiadomości” TVP. To komentarz do decyzji o rezygnacji z udziału w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau w Jerozolimie.

27 stycznia, w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, odbyły się obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W oficjalnych obchodach wzięło udział ok. 200 były więźniów i ocalonych z Holokaustu. Na upamiętnieniu pojawili się także przedstawiciele 60 państw, w tym Andrzej Duda.

Prezydent o obchodach wyzwolenia Auschwitz-Birkenau: „Ta uroczystość miała wymiar ogólnoświatowy”

Prezydent skomentował wydarzenia w programie „Gość Wiadomości” TVP. – Wzruszające było to, że przyjechało tylu, którzy ocaleli. (…) Ta uroczystość miała wymiar ogólnoświatowy. Jej przesłanie to: Nigdy więcej takiej tragedii, niewyobrażalnej podłości i okrucieństwa – podkreślił.

– Ludzkość powinna patrzeć na to, co doprowadziło do niej. To ksenofobia, rasizm, antysemityzm. Powinniśmy z tymi zjawiskami walczyć i nie przechodzić nad nimi do porządku dziennego – dodał. Prezydent zauważył, że niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau jest miejscem tragicznym. W obliczu zbrodni II wojny światowej trudno przejść obojętnie.

Andrzej Duda: Prawda nie dla wszystkich jest wygodna

Podczas programu nie mogło zabraknąć komentarza na temat konfliktu Polski z Rosją. Prezydent zasugerował, że rosyjscy politycy nie chcą przyjąć do wiadomości pewnych faktów historycznych. – Prawda nie dla wszystkich jest wygodna. Nie jest wygodna dla przywódców Rosji. To ich przywódca Stalin doprowadził do paktu z Niemcami, który doprowadził do II wojny światowej – powiedział.

Duda przypomniał również, że Niemcy zaatakowali Polskę 1 września 1939 roku. Niedługo później – 17 września – uderzyła w nas sowiecka Rosja. W tym kontekście podkreślił, że rosyjska armia zajęła 51 proc. ówczesnego terytorium Polski.

Prezydent Andrzej Duda: Podczas uroczystości w Jerozolimie Polski w ogóle nie uwzględniono jako alianta, a polscy żołnierze walczyli od 1. do ostatniego dnia wojny#Auschwitz75 #WeRemember #HolocaustMemorialDay #Auschwitz #wieszwięcej pic.twitter.com/RksRFAdB42 — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) January 27, 2020

Prezydent odniósł się także do decyzji o rezygnacji z wyjazdu do Jerozolimy. – Przywódca państwa nie powinien się na takie coś decydować, choćby sprawa była najbardziej delikatna. Ta sprawa jest delikatna, ale tutaj musiała być nasza postawa zdecydowana, bo za dużo szkalowania Polski jest w przestrzeni światowej, za dużo jej było w ostatnim czasie – powiedział.

Źródło: TVP Info