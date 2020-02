Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z „Wprost” wypowiedział się na temat związków partnerskich w Polsce. Jak wyjaśnił, rozważyłby podpisanie tego typu ustawy, gdyby uwzględniła konkretne kryteria. – Taka ustawa dotyczyłaby wszystkich żyjących w związkach nieformalnych – zauważył Duda.

Temat związków partnerskich w Polsce jest podnoszony głównie przez środowiska lewicowe. W ubiegłym roku w największych miastach zorganizowano Marsze Równości. Jednym z postulatów uczestników były właśnie związki partnerskie. W końcu głos w sprawie zabrał prezydent Andrzej Duda.

– Gdyby chodziło o status osoby najbliższej ułatwiający takie sprawy, jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia, to jako prezydent podpisanie takiej ustawy poważnie bym rozważył – podkreślił Duda w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Wprost„.

Prezydent wyjaśnił, że tego typu regulacja dotyczyłaby wszystkich Polaków, którzy żyją w nieformalnych związkach. Natomiast w kontekście osób LGBT podzielił się prywatnym spostrzeżeniem. – Zapewniam, że w Pałacu Prezydenckim jestem często odwiedzany przez osoby, które mają inną orientację seksualną niż moja – powiedział Duda. Prezydent dodaje, orientacja nie wpływa w żaden sposób na stosunek do innych osób.

Duda zwierzył się również, że w przeszłości dowiedział się od znajomej, że jego sąsiedzi są homoseksualistami. – Zgodnie z prawdą odpowiedziałem: „Wiesz, w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. Dla mnie to po prostu mili ludzie, jestem przekonany, że gdyby coś mi się stało, to by mi pomogli” – podkreślił prezydent.

daleki jestem od hurraoptymizmu, ale widzę, że małymi kroczkami przesuwamy się w kierunku szerokiego poparcia dla tak podstawowej w Europie rzeczy jak związki partnerskie https://t.co/SvPKn64Pv8 — Czarek Paprzycki (@czarkye) February 3, 2020

Na legalizację związków partnerskich bym się nie zgodził, bo potem te środowiska żądałaby wprowadzenia możliwości adopcji dzieci.- Andrzej Duda w 2015 roku.

Tyle na temat rozważań PAD o podpisaniu ustawy o związkach partnerskich.

Przed wyborami możne sobie wszystko rozważać. — Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) February 3, 2020

Źródło: wprost.pl/ „Wprost”