Europoseł prof. Ryszard Legutko na antenie Polskiego Radia 24 w ostrych słowach skomentował kolejną odsłonę sporu pomiędzy Polską, a Komisją Europejską. Jeszcze ostrzej wypowiedział się na temat apelu holenderskich posłów do Marka Rutte.

Głośnym echem odbiło się w Unii Europejskiej orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości polskiego prawa nad unijnym. Choć wcześniej podobne orzeczenia zapadły w wielu innych państwach członkowskich, to pojawiło się wiele głosów, że akurat Polska nie może tego robić. W związku z sytuacją premier Mateusz Morawiecki chce zabrać głos podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego, aby przedstawić polską perspektywę.

Prof. Legutko bardzo pozytywnie ocenił ten pomysł, bo według niego polski rząd ma problem z dotarciem do społeczeństw zachodnich. „Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego na forum Parlamentu Europejskiego, w takim gremium, to wydarzenie na tyle duże, że będzie musiało być relacjonowane. To próba dotarcia z naszymi racjami do części opinii publicznej, która ma zafałszowany obraz rzeczywistości” – mówił.

„Trudno jest dotrzeć z racjami polskiego rządu i dużej części społeczeństwa do przekazu międzynarodowego. Media głównego nurtu, przedstawiając sprawy polskie, prezentują wyłącznie racje opozycji” – dodał prof. Legutko.

Polski europoseł odniósł się także do apelu holenderskich posłów do rządu Marka Rutte, aby ten podjął działania w celu zablokowania środków pieniężnych dla Polski. „Unia Europejska osuwa się w bezprawie, tam następuje destrukcja prawa. Co to w ogóle jest, że parlament, rząd państwa członkowskiego chce ukarać inne państwo członkowskie? To niebywały obyczaj” – oburzał się prof. Legutko.

„To możliwe dlatego, że odżywają stare resentymenty, czyli stosunek wyższości części zachodniej do części wschodniej Europy. Oni uważają nas za gorszych, którymi mogą rządzić i którym mogą dać klapsa” – podsumował.

Źr. dorzeczy.pl; Polskie Radio 24