Jacek Protasiewicz stwierdził, że minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński „był napruty jak Messershmitt” podczas przemówienia w Dniu Strażaka. Były wieloletni polityk Platformy Obywatelskiej przyznał, że dokładnie wie, ile alkoholu spożywa się w tej partii.

Były wicewojewoda dolnośląski i były polityk PO Jacek Protasiewicz w ostatnim czasie nie gryzie się w język i wywołuje wiele kontrowersji. Tym razem postanowił odnieść się do zamieszania z wystąpieniem Marcina Kierwińskiego. Dziwna forma jego wypowiedzi skłoniła wielu komentatorów do oskarżenia Kierwińskiego o przemawianie pod wpływem alkoholu. Minister pokazał wynik badania alkomatem, ale nawet to nie wszystkich przekonało.

Protasiewicz ma inne zdanie na ten temat i nie zawahał się przed jego publikacją. „Wczoraj byłem zajęty do późna. Dopiero teraz zobaczyłem wystąpienie Marcina Kierwińskiego” – rozpoczął swój wpis. „A więc: 1) byłem jego zastępcą, jako szefa kampanii PO w 2011, więc spotykaliśmy się codziennie i często. Poznalem go całkiem dobrze. 2) wiem ile i co jest pite w gabinetach rządu PO, a zwłaszcza w willi Premiera na parkowej, na tarasie zwanym pieszczotliwie 'Miami’. Wiem też, jak dużo tam (i w KPRM) się pijało” – czytamy.

Protasiewicz stwierdził, że Kierwiński był wczoraj „napruty jak Messerschmidt”. „Gadanie o problemach technicznych, to ściema dla maluczkich, jak niegdyś o słynnym dziadku” – podkreślił.

Wczoraj byłem zajęty do późna. Dopiero teraz zobaczyłem wystąpienie @MKierwinski

A więc: 1) byłem jego zastępcą,jako szefa kampanii PO w 2011, więc spotykaliśmy się codziennie i często. Poznalem go całkiem dobrze.

2)wiem ile i co jest pite w gabinetach rządu PO,a zwłaszcza 1/2 — Jacek Protasiewicz (@ProtasiewiczJ) May 5, 2024

2/2 w willi Premiera na parkowej, na tarasie zwanym pieszczotliwie “Miami”. Wiem też, jak dużo tam(i w KPRM)się piijało.

Podsumowując:@MKierwinski wczoraj był napruty,jak Messerschmidt. Gadanie o problemach technicznych, to ściema dla maluczkich,jak niegdyś o słynnym dziadku. 🤷🏼‍♂️ — Jacek Protasiewicz (@ProtasiewiczJ) May 5, 2024

