Marek Czyż, dziennikarz TVP i prowadzący program „19.30”, czyli nowe „Wiadomości”, ujawnił informację dotyczącą nałogu. Jak przyznał, zmaga się z uzależnieniem.

Czyż udzielił wywiadu dla portalu „Śląskie. Nasze Miasto”. Dziennikarz zdecydował się na wyznanie dotyczące nałogu, z jakim się zmaga. To wyjątek, ponieważ Czyż raczej nie decyduje się na ujawnianie informacji dotyczących swojego życia prywatnego. Tym razem zrobił jednak wyjątek.

Marek Czyż przyznał, że cały czas zmaga się z uzależnieniem od nikotyny. Pali papierosy i próbuje sobie poradzić z nałogiem od dłuższego czasu. – Palę papierochy, choć ograniczam – powiedział i dodał, że obecnie częściej korzysta z e-papierosa.

Dziennikarz przyznał, że choć walczy z nałogiem w postaci palenia papierosów, to na szczęście nigdy nie miał problemów związanych z alkoholem. – Wódka pomaga ominąć problemy tylko na chwilę. A ten zawód zawsze rodzi kłopoty, zawsze rodzi stresy, ponure myśli. I to się mogło tak skończyć, ale szczęśliwie nie mam z tym żadnego problemu – powiedział.

Czyż zdradził, że przez swoją pracę spędzał niewiele czasu z rodziną. – Gdy pracowałem w Warszawie, to przez większość tygodnia mnie nie było i trwało to przez dziewięć lat. Tata na weekend to kiepskie rozwiązanie, zwłaszcza gdy dziecko dorasta i taty potrzebuje. Jest jeszcze żona, która też potrzebuje jakiegoś oparcia (…). To są strasznie ważne rzeczy – na co dzień przez nas lekceważone, ale to one opisują jakość naszego życia – powiedział.

