Wiele wskazuje na to, że w tym roku również czeka nas mroźna i śnieżna zima. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski powiedział, że szczególnie w styczniu i lutym można spodziewać się intensywnych opadów śniegu, które utrzymają się przez dłuższy czas.

W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się w Polsce do dość łagodnych zim. Trudno się więc dziwić, że intensywne opady śniegu połączone z niskimi temperaturami – a z taką pogodą mieliśmy do czynienia podczas poprzedniej zimy – były dla wielu osób zaskoczeniem. Wiele wskazuje na to, że w tym roku może być podobnie.

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski poinformował, że tej zimy również można spodziewać się intensywnych opadów śniegu, szczególnie po nowym roku. „Będzie prawdziwa zima ze śniegiem, szczególnie od stycznia. To dobre informacje od naszych analityków, bo kiedy brakuje śniegu, mamy problem z suszą” – powiedział.

Jednocześnie rzecznik IMGW przekazał, że mało prawdopodobne, byśmy w tym roku mieli białe święta Bożego Narodzenia. Tutaj również można spodziewać się pogody podobnej do ubiegłego roku. „Grudzień był gość ciepły i suchy, a później przyszedł styczeń, który był mroźny i śnieżny. W lutym też mieliśmy epizody śnieżne” – mówił. „Mam nadzieję, że zima przyjdzie wcześniej, ale wszystko wskazuje na to, że sypać zacznie w styczniu” – dodał Grzegorz Walijewski.

Żr.: WP