Portal Politico wskazuje „najbardziej niebezpieczne miejsce na Ziemi”. Co ciekawe, znajduje się ono w Polsce.

Ostatnie wydarzenia dotyczące Kaliningradu nie napawają optymizmem. Chodzi rzecz jasna o blokadę tranzytu, którą wprowadziła Litwa, a Rosja niemal od razu zaczęła kierować groźby w jej kierunku. Niektórzy eksperci czy dziennikarze twierdzą, że może to doprowadzić do eskalacji napięcia tuż przy granicy z Polską.

W tym kontekście sprawę opisuje portal Politico, którego dziennikarze postanowili wskazać „najbardziej niebezpieczne miejsce na Ziemi”. Ich zdaniem jest ono zlokalizowane… w Polsce. – Politico wskazało obecnie najbardziej niebezpieczne miejsce na Ziemi – podaje na Twitterze agencja „Nexta”.

– Najniebezpieczniejszym miejscem, ze względu na groźbę bezpośredniego konfliktu między Rosją a NATO, jest „przesmyk suwalski” z Białorusi do Kaliningradu, gdzie przebiega granica Polski i Litwy – czytamy w dalszej części tweeta zamieszczonego przez „Nextę”.

Politico named the most dangerous place on earth right now



The 'Suwałki Gap' from Belarus to Kaliningrad, where the border of Poland and Lithuania now passes is the most dangerous place because of the threat of a direct conflict between Russia and NATO.

📰https://t.co/ayxgPjGlmX pic.twitter.com/ll6jhCJNY6