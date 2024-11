Dramatyczne sceny w szpitalu w Puszczykowie (woj. wielkopolskie). Służby interweniowały po tym, jak dowiedziały się o wybuchach na terenie placówki. Przeprowadzono ewakuację. Państwowa Straż Pożarna informuje o szczegółach pożaru.

W szpitalu w Puszczykowie, woj. wielkopolskie doszło do pożaru w piwnicy, który wywołał duże zadymienie w budynku głównym – poinformowała w Państwowa Straż Pożarna. Wiadomo, że do zdarzenia doszło w godzinach przedpołudniowych. Około godz. 11.30 strażacy otrzymali informację o dwóch wybuchach.

Eksplozja w Puszczykowie: Szpital w kłębach dymu

Niedługo po zgłoszeniu na miejsce udały się liczne zastępy strażackie. Podjęto decyzję o ewakuacji blisko 40 osób. Sytuacja była poważna. Na nagraniach widać kłęby dymu wyłaniające się z budynku, które utrudniały skuteczne działania strażakom.

⚠️W szpitalu w Puszczykowie, woj. wielkopolskie doszło do pożaru w piwnicy, który wywołał duże zadymienie w budynku głównym.



🔥🚒Na miejscu pracuje 8️⃣0️⃣ strażaków i 2️⃣3️⃣ samochody ratowniczo-gaśnicze.



💢Ewakuowano 3️⃣4️⃣ osoby z oddziału, gdzie zadymienie było największe. pic.twitter.com/48Lm2X9yLh — Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) November 9, 2024

Pożar oddziału paliatywnego szpitala w Puszczykowie. Ewakuowano 39 osób pic.twitter.com/6y2n94uiDL — poznan_moment (@poznan_moment) November 9, 2024

Na szczęście udało się już opanować sytuację i budynek powoli jest przywracany do stanu użytkowego. Obecnie nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru. Z nieoficjalnych informacji lokalnego portalu Info24 Leszno wynika, że doszło do dwóch wybuchów butli z gazem. Z kolei strażacy wskazują rozszczelnienie jednej z instalacji, jako przyczynę tragedii.

Pozar szpitala w Puszczykowie wygląda na opanowany. Są spore zniszczenia po wybuchu, prawdopodobnie elektryki. pic.twitter.com/VW9YZCQV78 — poznan_moment (@poznan_moment) November 9, 2024

