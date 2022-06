Znany brytyjski profesor zajmujący się wojskowością prof. Michael Clarke z uczelni King’s College London w rozmowie ze Sky News w dość nietypowy sposób odpowiedział na pytanie o to, czy Putin zmaga się z ciężką chorobą.

Od miesięcy krążą plotki o tym, że Władimir Putin zmaga się z ciężką chorobą, która wpływa rzekomo na jego decyzje polityczne. Nawet informacje wywiadowcze wskazywały na to, że prezydent Rosji miał się rzekomo poddać zabiegowi operacyjnemu w związku z chorobą onkologiczną.

Co na to prof. Clarke? „7-go października Putin skończy 70 lat. Jest znany z intensywnego stosowania botoksu, zawsze powtarzam, że on próbuje zabalsamować się żywcem – używa bardzo dużo botoksu” – ocenia.

Ekspert uważa również, że Putin tak naprawdę jest przewrażliwiony na punkcie zdrowia. „Porusza się w towarzystwie lekarzy, którzy nigdy nie oddalają się od niego na większy dystans i podobno często wychodzi ze spotkań, by z kimś się konsultować. Jeśli mam być szczery, uważam, że on jest hipochondrykiem” – mówi.

Co grosza, prof. Clarke uważa, że śmierć Putina nie rozwiąże żadnego problemu, bo po nim przyjdzie ktoś równie zły, albo jeszcze gorszy. W tym kontekście wskazuje nazwisko rosyjskiego sekretarza rady bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa.

Źr. se.pl