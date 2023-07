Po blisko trzech tygodniach od buntu Jewgienija Prigożyna i jego Grupy Wagnera, publicznie sprawę skomentował Władimir Putin. W rozmowie z rosyjską gazetą „Kommersant” padły zdumiewające słowa ze strony rosyjskiego prezydenta.

Putin w rozmowie z gazetą publicznie poinformował czego dotyczyła jego rozmowa z 35 dowódcami Grupy Wagnera, w tym z szefem grupy Jewgienijem Prigożynem. Do spotkania doszło na Kremlu 29 czerwca, a zatem kilka dni po przerwanym marszu na Moskwę. Media dopiero niedawno poinformowały, że takie rozmowy miały miejsce.

„Z jednej strony na spotkaniu oceniłem to, co zrobili na polu walki [na Ukrainie – przyp. red.], a z drugiej strony to, co zrobili podczas wydarzeń z 24 czerwca. Przedstawiłem im również możliwe opcje ich dalszej służby, w tym wykorzystanie ich doświadczenia bojowego. To było to” – powiedział Putin.

Padło pytanie, czy Grupa Wagnera utrzyma swój status jednostki bojowej. Odpowiedź może zaskakiwać. „Cóż, Grupa Wagnera nie istnieje!” — odpowiedział dosadnie Putin. „Nie mamy prawa dla prywatnych organizacji wojskowych! Po prostu nie istnieje! Nie ma takiego podmiotu prawnego” – wyjaśnił.

Dalej przyznał, że organizacja faktycznie istnieje, ale brak regulacji prawnych dla jej funkcjonowania. „To jest osobna kwestia związana z faktyczną legalizacją. Ale to jest kwestia, która powinna być przedyskutowana w Dumie Państwowej, w rządzie. To nie jest łatwa kwestia” – powiedział Putin.

