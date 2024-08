W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie prezentujące udany atak ukraińskiej armii na pozycję Rosjan z radarem Kasta-2E2. Nasi wschodni sąsiedzi zniszczyli sprzęt wart fortunę.

Do ataku doszło w obwodzie Zaporowskim. Ukraińska armia przeprowadziła udany atak na radar Kasta-2E2. To bardzo drogi sprzęt na wyposażeniu rosyjskiego wojska, który kosztuje mniej więcej 60 milionów w amerykańskiej walucie.

Stacja jest przeznaczona do wykrywania celów powietrznych i stanowi duże ułatwienie dla rosyjskich wojsk, które najechały Ukrainę. Radar Kasta 2E2 ma średni zasięg. Można go zastosować zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych.

Rosjanie podają, że stacja wykrywa nisko lecące cele z odległości od 5 do 150 kilometrów. Posiada również widoczność w zakresie 360 stopni. Dane gromadzone przez radar są przekazywane do centrów dowodzenia.

Działania wojenne w obwodzie zaporoskim są niezwykle zaawansowane. Rosjanie wciąż bombardują pozycję za pomocą lotnictwa oraz artylerii. Utrata takiego sprzętu z pewnością jednak wpłynie na jakość ich ofensywy.

