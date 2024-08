Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera na antenie Polsat News ostrzegł przed zagrożeniem dla Polski. W jego ocenie, obecnie zyskaliśmy nieco czasu, ale to wciąż nie zmienia ogólnej sytuacji. Wezwał do szybszej przebudowy armii.

Kilka miesięcy temu Siewiera mówił o 3 latach, jako perspektywie, w której może nadejść zagrożenie dla Polski. W najnowszej wypowiedzi przyznał, że sytuacja na ukraińskim froncie wydłużyła ten okres o ok 12 miesięcy. „Tego komfortu nie powinniśmy brać jako dobrej monety, mamy bardzo mało czasu” – ostrzegł.

„Te dziewięć miesięcy wykorzystaliśmy w wymiarze sprzętowym dobrze. Kłopot polega na tym, że nadal trwa proces reformy systemu kierowania i dowodzenia. Ten proces musi dobiec końca” – powiedział szef BBN.

Siewiera apelował również o przyspieszenie zmian w wojsku. „Potrzebujemy rezerwy, która zapewni nam dostępność do 300-tysięcznej armii w razie potrzeby. Na rezerwę bez wątpienia nas stać, zwłaszcza na aktywną rezerwę” – mówił. „Przyrost o ok. 10 tys. żołnierzy rok do roku w różnych aktywnych formach pełnienia służby wojskowej to i tak duże tempo. Dobra wiadomość jest taka, że chętnych jest coraz więcej” – mówił.

Szef BBN odniósł się również do ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim. „To niezwykle zuchwała operacja, która na pewno ma swoje cele strategiczne. Ich realizacja jest uzależniona od skuteczności tej operacji, zdolności utrzymania terytorium, co będzie ekstremalnie trudne” – powiedział Siewiera.

Źr. Polsat News