Skandaliczne słowa Władimira Putina na temat Polski. Rosyjski dyktator wypowiedział je podczas spotkania w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Władimir Putin wziął udział w kolegium zorganizowanym w rosyjskim MON. Nie obyło się rzecz jasna wobec oskarżeń względem państw zachodnich. Były to oczywiście oszczerstwa, z których rosyjski dyktator słynie.

– Zachód nie rezygnuje ze swojej strategii powstrzymywania Federacji Rosyjskiej i swoich agresywnych celów. I my nie zamierzamy rezygnować z naszych celów w specjalnej operacji wojskowej! – mówił dyktator dając tym samym do zrozumienia, że Rosja nie zamierza rezygnować ze swojej bestialskiej polityki względem Ukrainy.

Co ciekawe, podczas swojego wystąpienia Putin skupił się też na Polsce. Wystosował w kierunku naszego państwa skandaliczne i absurdalne jednocześnie słowa dotyczące rzekomych planów naszego państwa.

Putin się nie hamuje. Skandalicznie o Polsce

Podczas swojego wywodu Putin sięgał do czasów II wojny światowej. Wspomniał w tym kontekście o tym, że Polska utraciła wówczas Kresy Wschodnie, które dziś należą do Ukrainy. Na tym jednak nie koniec. Putin zasugerował bowiem, że Polska chce je odzyskać.

– Te kraje, które straciły terytoria, to przede wszystkim Polska. Śnią, by je odzyskać. Dlatego Rosja mogła być gwarantką jedności terytorialnej Ukrainy. Nie chcą? To nie! – powiedział dyktator.

